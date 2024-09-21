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Темпы роста экономики Китая оказались ниже прогнозируемых

Госстат КНР: темпы роста китайской экономики оказались ниже прогнозируемых

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Global Look Press

Рост промышленного производства в Китае за август текущего года составил всего 4,5%, что ниже ожиданий аналитиков в 4,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госстата страны.

Это самый низкий показатель с марта текущего года и четвертый месяц подряд, когда фиксируется снижение темпов роста. В последний раз такой тренд отмечался во время ограничений в КНР, связанных с пандемией коронавируса.

«Дело в том, что правительство не предоставило тех видов стимулирования, которые ожидались», — рассказал инвестиционный аналитик Юлия Кузнецова.

Также она отметила, что рынок недвижимости «по-прежнему нестабилен».

На фоне слабой динамики в промышленности уровень безработицы в Китае в августе вырос до 5,3% — максимума с февраля 2024 года. Снижение базовых ставок Народным банком Китая в июле не оказало значительного влияния на внутреннее потребление. Объем нового банковского кредитования в августе увеличился, но в основном за счет займов производителей, а не потребителей.

Ранее стало известно о планах Китая усилить сотрудничество в рамках БРИКС для укрепления безопасности.

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