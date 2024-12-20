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В МВФ назвали основные факторы роста российской экономики

МВФ указал на сильное частное потребление и быстрый рост зарплат россиян
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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает быстрый рост зарплат в России, заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, рост обусловлен сильным частным потреблением, которое поддерживается очень жестким рынком труда, а также ростом зарплат и оживленным ростом кредитования.

Козак добавила, что ситуацию поддерживают «сильные корпоративные инвестиции».

Представитель МВФ отметила, что большую часть 2024 года российская экономика переживала перегрев. В январе 2025 года фонд планирует обновить свой прогноз по экономическому росту России.

В октябре по данным МВФ стало известно, что в 2024 году доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%.

Первое место в рейтинге занял Китай, следом за ним идут США и Индия. На пятом месте расположилась Япония.

Ранее Силуанов заявил, что Россия переросла стадию развивающейся экономики.

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