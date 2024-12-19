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В России обсуждают введение продуктовых талонов

В РАН не поддержали введение продуктовых талонов в России

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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Введение системы распределения продуктов по талонам в России приведет к спекуляции на определенных рынках, такое мнение высказала доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом Русанова считает, что некоторым категориям населения действительно нужна такая помощь. «С моей точки зрения, эта помощь должна оказываться всегда, но вводить ее тотально, везде, мне кажется, что это лишнее», — сказала она.

На прошлой неделе глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести продуктовые социальные карты, появление которых анонсировали в Калининградской области, по всей России.

По словам депутата, такая инициатива имеет здравую основу, поскольку испытывающие нужду граждане «будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни».

Ранее был назван неожиданный эффект введения продуктовых карточек для россиян.

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