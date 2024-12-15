В Госдуме предложили ввести продуктовые карточки по всей России

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести продуктовые социальные карты, появление которых анонсировали в Калининградской области, по всей России. Об этом сообщает mk.ru.

По словам депутата, такая инициатива имеет здравую основу, поскольку испытывающие нужду граждане «будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни».

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин заявил mk.ru, что предложенная парламентарием мера могла бы помочь примерно 18 млн россиян, которые живут бедно. Он отметил, что каждому такому гражданину можно было бы выделять по 3 тысячи рублей в месяц, которые разрешалось бы тратить только на покупку еды.

12 декабря губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в 2025 году в регионе введут продуктовые социальные карты.

Он уточнил, что их действие будет распространяться лишь на некоторые категории граждан. Как отметил глава региона, первыми карту получат пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

Ранее россиянам назвали продукты, которые резко подорожают к Новому году.