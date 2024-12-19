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Стало известно, в каком регионе дороже всего отпраздновать Новый год

Эксперт Зобов: дороже всего накрыть новогодний стол получится на Чукотке

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Pexels

Больше всего денег для оформления новогоднего стола придется отдать на Чукотке, средний чек составляет около 16 тысяч рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение заведующего кафедрой маркетинга РУДН Александра Зобова, который сделал такие выводы на основании собственных подсчетов открытых данных.

В топ-3 регионов, в которых жителям придется планировать больше трат на застолье в новогоднюю ночь, также входят Камчатка, где стоимость продуктов для приготовления праздничного стола составит около 13,2 тысяч рублей, и Магаданская область — 12 тысяч рублей.

По его словам, дешевле всего — около 7 тысяч рублей — накрытие новогоднего стола обойдется в Мордовии, Удмуртии и Татарстане. В Москве стоимость усредненного набора продуктов составит около 10 тыс. рублей.

На этой неделе финансовая онлайн-платформа Webbankir представила результаты опроса, согласно которым чуть менее трети опрошенных россиян — 30,3% — оценили сумму расходов на идеальный Новый год более чем в 300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько можно сэкономить, доедая блюда с новогоднего стола.

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