Стало известно, сколько можно сэкономить, доедая блюда с новогоднего стола

Россияне могут сэкономить около 2 тыс. рублей, доедая во время новогодних каникул блюда праздничного стола (за исключением скоропортящихся продуктов). Об этом «Газете.Ru» сказал экономист Михаил Тегин.

«Сейчас праздничный стол обходится в 8–10 тыс. рублей. Если вместо готовки новых блюд доедать сделанное для отмечаний, то в теории можно сэкономить порядка 2 тыс. рублей. Этой суммой можно распорядиться следующим образом: отложите часть на траты в феврале — это поможет справиться с тем, что обычно у многих зарплата в январе приходит не сразу в полном размере из-за меньшего количества рабочих дней», — рекомендовал Тегин.

Он также посоветовал вложить эту сумму в маленькую, но полезную вещь для дома или личного развития (книга, гаджет) — это поможет справиться с зимней хандрой.

По данным Webbankir, 30,3% опрошенных россиян нужно от 300 тыс. рублей на идеальный Новый год. Еще 19,4% оценили сумму расходов в 50 тыс. рублей, 11,6% — в 50-100 тыс. рублей, а 12,9% — в 100-150 тыс. рублей. 25,8% респондентов для праздников мечты потребовалось бы 150-300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян экономят на праздновании Нового года.