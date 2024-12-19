Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько можно сэкономить, доедая блюда с новогоднего стола

Экономист Тегин: новогодняя еда до 9 января сэкономит россиянам 2 тыс. рублей

close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут сэкономить около 2 тыс. рублей, доедая во время новогодних каникул блюда праздничного стола (за исключением скоропортящихся продуктов). Об этом «Газете.Ru» сказал экономист Михаил Тегин.

«Сейчас праздничный стол обходится в 8–10 тыс. рублей. Если вместо готовки новых блюд доедать сделанное для отмечаний, то в теории можно сэкономить порядка 2 тыс. рублей. Этой суммой можно распорядиться следующим образом: отложите часть на траты в феврале — это поможет справиться с тем, что обычно у многих зарплата в январе приходит не сразу в полном размере из-за меньшего количества рабочих дней», — рекомендовал Тегин.

Он также посоветовал вложить эту сумму в маленькую, но полезную вещь для дома или личного развития (книга, гаджет) — это поможет справиться с зимней хандрой.

По данным Webbankir, 30,3% опрошенных россиян нужно от 300 тыс. рублей на идеальный Новый год. Еще 19,4% оценили сумму расходов в 50 тыс. рублей, 11,6% — в 50-100 тыс. рублей, а 12,9% — в 100-150 тыс. рублей. 25,8% респондентов для праздников мечты потребовалось бы 150-300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян экономят на праздновании Нового года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами