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Россиян призвали не оформлять кредитную карту «на всякий случай»

Аналитик Беляев: кредитные карты не стоит оформлять без необходимости

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Россиянам не стоит оформлять кредитные карты «на всякий случай», потому что они могут подталкивать к ненужным покупкам. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, соблазну потратить деньги особенно поддаются люди, которые не могут эффективно контролировать себя и собственные расходы. Если же карта необходима, эксперт советует внимательно изучить условия договора при ее оформлении. Так, стоит обратить внимание на срок погашения и штрафные санкции.

«Если лимит по карте слишком большой по сравнению с другими банками, вы должны задуматься, с чем это может быть связано: нет ли там каких-то дополнительных условий, которые сводят на нет эту высокую планку, и не является ли она своего рода капканом. Например, здесь может быть маленький срок погашения или высокие штрафы за пропуск обязательных платежей», — добавил Беляев.

Данные финансовой платформы «Банки.ру», с которыми ознакомилась «Газета.Ru», до этого показали, что в первом полугодии было зафиксировано два всплеска спроса на кредитные карты среди россиян — в январе и июне.

Ранее россиянам объяснили, как оптимизировать траты при большом количестве кредитов.

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