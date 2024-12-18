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Названа причина снижения лимита по кредитке

Доцент Горбунова: банки снижают лимит по кредитке, если ей долго не пользовались

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Depositphotos

Кредитные организации в России на фоне ужесточения политики Центробанка стали сокращать льготный период уплаты процентов по займу (грейс-период) и повышать ставки по кредиткам, сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, прежде всего держателю карты стоит проверить не связано ли сокращение лимита или уменьшение грейс-периода с тем, что кредиткой не пользовались долгое время.

Как подчеркнула Горбунова, некоторые банки снижают лимит в случае, если клиент редко пользуется кредиткой или недостаточно активен. То же происходит, если у заемщика имеется просроченная задолженность. Ее необходимо погасить, в противном случае банк может истребовать всю сумму долга сразу, отметила экономист.

На этой неделе газета «Известия» написала, что российские банки в ноябре и декабре в несколько раз урезали лимиты по кредитным картам. По данным издания, фиксировались случаи, когда лимиты сокращали не только вдвое, но и в девять и 20 раз. Такая мера коснулась клиентов с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам.

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