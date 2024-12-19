Доцент РЭУ дала совет, как лучше перед Новым годом разместить деньги в банке

Перед Новым годом лучше открыть в банке не вклад, а накопительный счет. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Она отметила, что на фоне грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка российские банки, стремясь привлечь как можно больше новых средств клиентов, открывают новогодний сезон выгодных предложений по вкладам.

Центробанк стабильно продолжает повышать ключевую ставку и не ожидает ее существенного снижения в следующем году. Поэтому сейчас представляется разумным принять выгодные новогодние предложения банков со ставкой по некоторым вкладам до 25% годовых.

Валишвили подчеркнула, что лучше сочетать срочный вклад и накопительный счет. Срочный вклад позволит получить максимум доходности, накопительный счет даст возможность оперативно распоряжаться деньгами, получая процент на остаток.

Эксперт указала, что в конце декабря разумно остановить свой выбор именно на накопительных счетах, так как пока не до конца ясно, что предпримут банки после решения Центробанка по ставке. Если в январе банковские вклады станут еще выгоднее, полученный доход по накопительному счету можно переложить туда.

18 декабря сообщалось, что открытие краткосрочных банковских вкладов на срок от 3 до 6 месяцев и инвестиции в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) помогут россиянам приумножить свои сбережения.

Ранее россияне ответили, где они хранят свои сбережения.