Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доцент РЭУ дала совет, как лучше перед Новым годом разместить деньги в банке

Доцент Валишвили: перед Новым годом лучше класть деньги на накопительный счет

close
Depositphotos

Перед Новым годом лучше открыть в банке не вклад, а накопительный счет. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Она отметила, что на фоне грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка российские банки, стремясь привлечь как можно больше новых средств клиентов, открывают новогодний сезон выгодных предложений по вкладам.

Центробанк стабильно продолжает повышать ключевую ставку и не ожидает ее существенного снижения в следующем году. Поэтому сейчас представляется разумным принять выгодные новогодние предложения банков со ставкой по некоторым вкладам до 25% годовых.

Валишвили подчеркнула, что лучше сочетать срочный вклад и накопительный счет. Срочный вклад позволит получить максимум доходности, накопительный счет даст возможность оперативно распоряжаться деньгами, получая процент на остаток.

Эксперт указала, что в конце декабря разумно остановить свой выбор именно на накопительных счетах, так как пока не до конца ясно, что предпримут банки после решения Центробанка по ставке. Если в январе банковские вклады станут еще выгоднее, полученный доход по накопительному счету можно переложить туда.

18 декабря сообщалось, что открытие краткосрочных банковских вкладов на срок от 3 до 6 месяцев и инвестиции в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) помогут россиянам приумножить свои сбережения.

Ранее россияне ответили, где они хранят свои сбережения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами