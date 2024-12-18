Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы способы приумножить сбережения

Банковские вклады и инвестиции в гособлигации помогут приумножить сбережения

close
Shutterstock

Открытие краткосрочных банковских вкладов на срок от 3 до 6 месяцев и инвестиции в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) помогут россиянам приумножить свои сбережения, пишет Life.ru со ссылкой на данные сервиса «Сравни».

Как напомнили аналитики сервиса, вслед за ключевой ставкой заметно растут и проценты по краткосрочным вкладам. На этом фоне россиянам следует внимательно изучить все имеющиеся на рынке предложения от банков и выбрать лучший вариант.

Глава отдела «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков рекомендовал россиянам обратить внимание на ОФЗ. Вложения средств в подобные ценные бумаги может принести стабильный и умеренный дополнительный доход, отметил он. Другим выгодным вариантом Васильков назвал инвестиции в драгоценные металлы, включая золото.

В октябре основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков выразил мнение, согласно которому россиянам стоит открывать высокодоходные сберегательные счета, чтобы сберечь свои накопления от инфляции и приумножить их.

Ранее россияне ответили, где они хранят свои сбережения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами