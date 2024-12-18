Названы способы приумножить сбережения

Открытие краткосрочных банковских вкладов на срок от 3 до 6 месяцев и инвестиции в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) помогут россиянам приумножить свои сбережения, пишет Life.ru со ссылкой на данные сервиса «Сравни».

Как напомнили аналитики сервиса, вслед за ключевой ставкой заметно растут и проценты по краткосрочным вкладам. На этом фоне россиянам следует внимательно изучить все имеющиеся на рынке предложения от банков и выбрать лучший вариант.

Глава отдела «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков рекомендовал россиянам обратить внимание на ОФЗ. Вложения средств в подобные ценные бумаги может принести стабильный и умеренный дополнительный доход, отметил он. Другим выгодным вариантом Васильков назвал инвестиции в драгоценные металлы, включая золото.

В октябре основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков выразил мнение, согласно которому россиянам стоит открывать высокодоходные сберегательные счета, чтобы сберечь свои накопления от инфляции и приумножить их.

Ранее россияне ответили, где они хранят свои сбережения.