Названа самая популярная икра

Из всех видов лососевой икры россияне чаще всего покупают горбушу. В декабре 2024 года на нее пришлось 45% платежей россиян за икру, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

Причем годом ранее она также лидировала с заметно большим отрывом – ее доля была 73%. Средний чек одной покупки икры горбуши в предновогоднем декабре текущего года составил 2 679 рублей.

Вторая строчка рейтинга – у икры кеты. Ее доля в тройке популярных видов икры лососевых – 35%. При этом в декабре 2024 года она, напротив, заметно выросла относительно прошлого года, когда была лишь 10%. Средний чек покупки икры кеты в предновогоднем декабре составил 3 010 рублей.

На третьем месте – нерка. Ее доля также выросла относительно прошлого года – до 20% с 17% соответственно. Средний чек одной покупки икры нерки в последний месяц уходящего года составил 1 849 рублей.

Исследование было проведено в декабре.

Председатель Рыбного союза Александр Панин 18 декабря заявил, что цены на красную икру в России начали падать с середины ноября, после Нового года ожидается снижение стоимости еще на 10%.

Ранее сообщалось, что на юге России уничтожат 2,6 тонны опасной икры.