Названа сфера российского экспорта, на которую повлияли санкции

Западные санкции, проблемы с инфраструктурой и сокращение рентабельности осложнили торговлю российским углем в 2024 году, пишет агентство ТАСС со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

Как уточнили в агентстве, общий объем экспорта угля из России сократится по итогам года на 6%, до 199 млн тонн. По оценке МЭА, российский бюджет получит в этом году от продажи угля примерно на 20% меньше поступлений относительно 2021 года. Такая ситуация, как отметили в организации, возникла из-за необходимости дисконтов для привлечения покупателей и более низких цен в этом году.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов написала, что доля экспорта угля из России в Китай (считается ключевым рынком сбыта) в январе — октябре сократилась на 5 п.п., до отметки в 18%. Для сравнения, в том же периоде 2022 года доля поставок угля из России в структуре импорта Китая составляла 23%. В то же время заметно сократилась и доля основного экспортера этого вида топлива в КНР — Индонезии — на 14 п.п., до 44%.

Ранее стало известно, на сколько вырос товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году.