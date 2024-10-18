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На Западе заявили, что Россия восстанавливает импорт вопреки санкциям

Bloomberg: Россия восстанавливает импорт, несмотря на санкции

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Российская Федерация восстанавливает импорт, несмотря на санкции, препятствующие осуществлению платежей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В статье говорится, что, согласно данным Центрального банка (ЦБ) РФ, в третьем квартале 2024 года российский импорт восстановился до уровня прошлого года благодаря росту внутреннего спроса, укреплению рубля в этот период и увеличению импорта автомобилей. Стоимость импортируемых товаров за данный период достигла $76 млрд после годового снижения в предыдущие три квартала. Импорт увеличился примерно на 9% по сравнению с прошлым кварталом, следует из информации российского регулятора.

16 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что авторы санкций в отношении России не смогут достигнуть своих целей, поскольку страна в данный момент сконцентрирована на раскрытии внутреннего потенциала.

14 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что предложил министрам иностранных дел стран Евросоюза ужесточить санкции против так называемого «теневого флота» России, чтобы сократить экспорт российской нефти.

Ранее Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции.

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