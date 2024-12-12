Россиянам рассказали, подскочит ли курятина в цене к Новому году

За год стоимость куриного мяса выросла на 9%. Однако сегодня дальнейшего увеличения цен не фиксируется, дефицита нет, поэтому к Новому году вряд ли что-то изменится, рассказала 360.ru гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

«Сегодня по той информации, которую мы имеем — по данным Росстата, цены на птицеводческую продукцию не растут, и не предполагается значительного роста», — заявила эксперт.

Позитивно на стоимость продукта влияет тот факт, что производство мяса птицы увеличилось в сравнении с 2023 годом, дефицита в отрасли не предвидится, добавила Бобылева.

Напомним, по данным Минсельхоза, стоимость курятины практически достигла цены на свинину. Так, с начала 2024 года свинина подешевела на 5%, а курятина почти на 2%. В начале июня оптовая цена 1 кг свинины составляла 171 рубль, а курятины — 162 рубля. Также подчеркивается, что крупные игроки на мясном рынке синхронно повышают и снижают цены, что особенно очевидно в случае с курятиной.

Ранее турецкое мясо птицы запретили ввозить в Россию.