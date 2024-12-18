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Экономисты удивились «нытью» россиян из-за неизбежного роста ключевой ставки

Экономист Разуваев: рост ключевой ставки неизбежен, нытье россиян удивляет

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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Российский Центробанк не может не повышать ключевую ставку в сложившихся условиях. Это сейчас единственный вариант, который помогает снизить спрос, заявил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. В беседе с НСН он признался, что удивляется «нытью» россиян по этому поводу.

По мнению экономиста, на предстоящем в пятницу заседании ЦБ повысит ставку до 23% и сделает правильно с точки зрения макроэкономики. Так регулятор, по сути, говорит россиянам не тратить деньги, а класть их в банк, чтобы снизить спрос. Противоположная ситуация будет еще больше увеличивать цены на товары, потребует наращивания производства, что в условиях СВО и дефицита кадров невозможно, объяснил Разуваев. Сегодня от инфляции жителей защищают проценты с вкладов, а бизнес развивается с учетом акционерного капитала, утверждает он.

«Вкладчики важнее в данном случае, чем бизнес, так как предприниматели берут на себя риски. Постоянное нытье удивляет, так как все понимают экономическую ситуацию», — заявил экономист.

В данной ситуации логичнее повысить ставку сразу до 25%, считает экономист, эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев. Это нужно, так как ставкой пытаются сдержать инфляцию, однако пока это не удается — затормозить ее можно только ставкой в 25%, а начать снижать — во второй половине 2025 года, заключил он.

Напомним, академик РАН Сергей Глазьев до этого, напротив, заявлял, что высокая ставка тормозит инвестиции и развитие экономики и не дает достичь ВВП в 8-9%, что реально для России с учетом незагруженных мощностей. Он назвал проблемой тот факт, что коммерческие банки, вместо того чтобы кредитовать экономику, кладут имеющиеся свободные деньги на депозиты. При этом ЦБ вынужден платить «безумные» с учетом ключевой ставки проценты, а делается это за счет эмиссии, то есть печатания новых денег.

Ранее экономист назвал последствия повышения ключевой ставки ЦБ до 25%.

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