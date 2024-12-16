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Экономист назвал последствия повышения ключевой ставки ЦБ до 25%

Экономист Пронько: при ключевой ставке ЦБ в 25% возможна стагфляция

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Максим Блинов/РИА Новости

Экономический обозреватель Tsargrad.tv Юрий Пронько прокомментировал сообщения о том, что Банк России на ближайшем заседании может вновь поднять ключевую ставку.

По его мнению, 2025-й станет годом вызовов для экономики страны. Нынешняя стабильность может смениться стагфляцией или ее элементами, что негативно скажется на платежеспособности как предприятий, так и граждан, считает эксперт.

«Ситуация серьезная, но не фатальная. Смогут ли правительство и ЦБ провести ювелирную работу? Смогут, если будут адекватны к тем проблемам, которые сформировались в уходящем году», — сказал Пронько.

Как пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов, Центробанк на заседании 20 декабря может принять решение о повышении ключевой ставки до 25% годовых.

23 из 30 респондентов допустили повышение ставки до 23%, на 200 базисных пунктов. Еще один ожидает повышения на 300 базисных пунктов, до 24%. Четверо экспертов не исключают повышения до 25%, сообщает издание.

Ранее российские банки резко сократили лимиты по кредиткам.

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