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Экономист назвал главный минус повышения ключевой ставки

Академик РАН Глазьев: для России реален рост ВВП на 9%, но ЦБ его тормозит

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российский Центробанк сегодня в своей денежно-кредитной политике, направленной на борьбу с инфляцией, ограничивается манипуляциями с ключевой ставкой, что не всегда приносит положительный эффект, убежден академик РАН Сергей Глазьев. Для России вполне реально достичь роста ВВП в 8-9% исходя из незагруженных мощностей, но существующие условия тормозят инвестиции и развитие экономики, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

«Регулятор поднимает ключевую ставку и платит все больше и больше процентов за то, что коммерческие банки, вместо того чтобы кредитовать экономику, кладут имеющиеся свободные деньги на депозиты», — объяснил эксперт.

Сегодня суммы на депозитных счетах достигают 3-4 трлн рублей, плюс облигации. При этом ЦБ вынужден платить «безумные» с учетом ключевой ставки проценты, а делается за счет эмиссии, то есть печатания новых денег, отметил Глазьев. По его мнению, если бы не постоянные изменения ставки, то в России можно было бы добиться хороших инвестиций, объем которых сегодня остается на уровне чуть более 20% при необходимом минимуме в 27%. Без наращивания инвестирования добиться роста экономики невозможно, подчеркнул академик.

«8-9% прироста ВВП – это вполне по плечу нашей стране, исходя из имеющихся сегодня незагруженных мощностей, исходя из скрытой безработицы на предприятиях», — убежден Глазьев.

Напомним, ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%, назвав это вынужденной мерой. После этого Россия вышла на первое место в мире по величине реальной процентной ставки, опередив Мозамбик, Пакистан и другие страны. Эксперты называют проблемой, что при таких ставках бизнесу выгоднее хранить средства на депозитах под 20% и более — это гарантирует прибыль, но исключает инвестиции.

Ранее экономист призвал не переоценивать рост ВВП России.

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