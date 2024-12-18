Трейдер рассказал, когда в России начнет снижаться ключевая ставка

На пятничном заседании Центробанк повысит ключевую ставку в диапазоне от 23% до 25%, так как актуальная статистика демонстрирует некоторое замедление темпов роста инфляции в результате действий регулятора. Снижаться ставка, по оптимистичным прогнозам, начнет в середине 2025 года, спрогнозировал в беседе с 360.ru трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров.

«По оптимистичным прогнозам, ставку начнут опускать уже в середине 2025 года. В конце следующего года она однозначно начнет понижаться, поскольку сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными ставками для российской экономики», — заявил эксперт.

Такую ставку он назвал проблемой и для бизнеса, и для всей экономики в целом. Предпринимателям стало крайне сложно, так как большинство из них используют кредитные средства, а сегодня намного эффективнее стало вкладывать их в депозит, пусть даже ценой предприятия.

По мнению трейдера, во второй половине будущего года средства российских вкладчиков начнут реинвестировать в экономику, акции станут расти, бизнес — развиваться.

Что касается предстоящего в пятницу заседания, то многие финансисты прогнозируют рост ставки до 25%. Однако Назаров с этим не согласился — по его мнению, ставку повысят в один приход. В любом случае, в ближайшее время такие условия продолжат давить на рубль, из-за чего он будет дешеветь и его будет все труднее применять для международных расчетов, заключил эксперт.

Напомним, до этого главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в беседе с «Газетой.Ru» назвал маловероятным повышение ключевой ставки до 25% на первом заседании в 2025 году. По его мнению, ставка вырастет на этой неделе до 23%, и это будет последним ее увеличением.

Ранее экономист спрогнозировал срок снижения ставки.