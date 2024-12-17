В России подорожают сырные и мясные закуски

Средний чек россиян на сырные закуски по итогам 2024 года вырастет на 14% по сравнению с 2023 годом, мясные закуски подорожают на 8%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Сырные закуски подорожают на 14% к 2023 году, мясные — на 8%. Сыр к Новому году можно закупать уже сейчас, так как у него длительный срок годности. Говоря о мясных закусках, их вполне целесообразно закупать после 27 декабря. Но перед самой покупкой нужно обязательно проверить срок годности, причем если приобретаете несколько упаковок, важно ознакомиться со сроком годности на каждой упаковке: продавцы в праздничные дни могут складывать вперемешку товары с длинным и истекающим сроком годности», — отметил экономист.

По его словам, сырные и мясные закуски стоит приобретать в заводских упаковках: так можно увидеть дату изготовления, срок годности, состав. Балынин добавил, что порезанный на куски в магазине сыр и мясные изделия могут переупаковывать многократно, а также под видом одного вида продавать другой. Экономист настоятельно рекомендовал читать состав покупаемых продуктов к новогоднему столу: сейчас большой выбор продуктов и их производителей. Балынин подчеркнул, что готовая нарезка хранится недолго и очень часто на нее направляют сыр и мясные изделия с истекающим и даже истекшим сроком годности. Поэтому лучше приобрести продукт в упаковке и нарезать самостоятельно, посоветовал эксперт.

Доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова предположила, что в декабре цены вырастут на 12,5% в годовом выражении. Экономист уточнила, что для сохранения инфляции в пределах прогнозного диапазона Банка России — 8-8,5% год к году — цены в последние месяцы 2024 года должны вырасти не более чем на 2,58%.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2024 года составила 8,88%.

Ранее высокую инфляцию назвали новой нормой для россиян.