Производитель краски Dulux сменит название в России

Производитель краски Dulux сменит название на Luxium в рамках локализации российского бизнеса. Об этом РБК сообщили в компании «Акзо Нобель Декор».

«Ребрендинг будет проходить в течение первой половины 2025 года. <...> Такие же изменения произойдут с другими популярными лакокрасочными брендами «Акзо Нобель»: Pinotex, Hammerite, Marshall», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в рамках ребрендинга изменения затронут только название и логотип производителя. Ассортимент и стоимость продукции останутся прежними, уточнили на предприятии.

В сентябре финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila заявил, что продукция компании в России будет изготавливаться и продаваться под новым брендом Tikkivala. Названия краски, пропиток и лаков останутся такими же, их состав, продуктовые характеристики и стоимость также не изменятся.

В ноябре дистрибьютор машин АО «РЭКС Моторс» заявил, что в России в 2025 году начнутся продажи автомобилей корейского бренда KGM (бывший Ssang Yong). В компании заверили, что будущим покупателям обеспечат высокое качество обслуживания.

Ранее филиал одного из крупнейших рекрутеров в мире сменил название.