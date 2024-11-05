Корейская автокомпания SsangYong объявила о возвращении в Россию

В России в 2025 году начнутся продажи автомобилей корейского бренда KGM (бывший Ssang Yong). Об этом рассказал официальный дистрибьютор машин компании на территории России АО «РЭКС Моторс».

«Модельный ряд KGM будет представлен автомобилями как с полным, так и с передним приводом. В настоящее время автомобили бренда проходят процесс сертификации. Старт продаж запланирован в 1-м квартале 2025 года», — рассказал генеральный директор «РЭКС Моторс» Виталий Осипов.

Также дистрибьютор сейчас занимается формированием дилерской сети. В компании заверили, что будущим покупателям машин KGM обеспечат высокое качество обслуживания.

В 2022 году Ssang Yong сменил владельца и вошел в KG Group, впоследствии получив название KGM (сокращенно от KG Mobility). В модельную линейку входят кроссоверы Torres и Torres EVX, а также Musso, Musso Grand, Rexton, Tivoli и др.

До этого сообщалось, что корейские компании научились зарабатывать в РФ на японских подержанных автомобилях, которые официально не привозят на отечественный рынок.

По данным СМИ, южнокорейский порт Сохчо долгое время был одним из центров, через который проходил поток японских автомобилей с пробегом. В 2009 году он значительно снизился. Однако за последнее время Южная Корея вновь нарастила экспорт авто с японского вторичного рынка.

Как выяснило издание, корейская компания Glory Mobility начала активно привозить подержанные японские авто в страны Центральной Азии (так говорится в документах) через Владивосток. Однако на практике машины город не покидают, оставаясь в России.

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