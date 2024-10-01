Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Филиал одного из крупнейших рекрутеров в мире сменил название

Российский филиал Odgers Berndtson сменил название на The Edgers

close
Shutterstock/FOTODOM

Российское подразделение международной компании по поиску руководителей Odgers Berndtson сменило название на The Edgers. Об этом пишет РБК .

Ребрендинг сопровождается выходом из международной сети и расширением спектра услуг. The Edgers планирует усилить направление стратегического консалтинга, увеличив его долю в прибыли с 10% до 30%.

«Сейчас много российских компаний выходят за рубеж: в Китай, Индию, Северную Африку, и у нас появляется возможность идти вместе с ними», — рассказал управляющий партнер The Edgers Роман Тышковский.

По данным Rusprofile, выручка компании в 2023 году выросла на 30%, до 255 млн руб. The Edgers намерена увеличить оборот до 1 млрд руб. к концу 2025 года и выйти на международные рынки.

Эксперты отмечают, что российский рынок поиска управленцев растет на фоне ухода иностранных игроков и изменений в бизнесе. Объем рынка оценивается в 5–6 млрд руб., а количество запросов на топ-позиции выросло на 30–35% за последние два года.

До этого стало известно, что более 40% молодых работников в России нуждаются в похвале от руководства. Согласно исследованию Ventra Go!, главным критерием выбора работы для всех поколений остается размер зарплаты, но различия проявляются в приоритетах, таких как репутация компании и условия труда.

Ранее IT-компания с российскими корнями уволила почти всех россиян одним днем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами