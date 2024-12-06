Эксперт назвал способы защиты от фишинга в интернете

Чтобы не стать жертвой фишинга, важно всегда проверять адрес электронной почты отправителя, он может содержать дополнительные буквы, цифры или грамматические ошибки. Об этом в интервью РИАМО рассказал старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин. По его словам, мошенники часто маскируются под государственные структуры, крупные организации или маркетплейсы. Они могут предложить перейти по ссылке или раскрыть конфиденциальную информацию, пояснил эксперт.

«Никогда не предоставляйте конфиденциальную информацию. Надежные компании и государственные учреждения не запрашивают личные данные, такие как пароли или банковская информация, без предварительного установления безопасного контакта. Кроме того, советую обратить внимание на стиль общения собеседника и на сам повод обращения к вам», — сказал Лопатин.

Также он порекомендовал для каждой учетной записи использовать уникальный пароль, содержащий заглавные и строчные буквы, цифры и символы.

Фишинг остается одним из наиболее распространенных методов мошенничества. Злоумышленники создают сайты, имитирующие, к примеру, известные бренды, и пытаются выманить личные данные пользователей, такие как имена учетных записей, пароли и номера кредитных карт.

Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов советует придерживаться правила нулевого доверия, чтобы защититься от фишинга.

Ранее россиян призвали установить пароль на свои SIM-карты для защиты от мошенников.