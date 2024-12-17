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Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину

Bloomberg: газовые компании ЕС подписали декларацию за транзит через Украину

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Shutterstock

Ключевые газовые компании из Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита через Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, в число компаний, подписавших декларацию, входят словацкая SPP и ее оператор газовой сети Eustream AS, а также венгерские MOL Uzbek Oil and Gas Plc и MVM Zrt. Среди подписантов также торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии.

По словам председателя правления и гендиректора SPP Войтеха Ференца, документ будет представлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, «чтобы она получила информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности» в регионе.

Согласно заявлению SPP, на которое ссылается Bloomberg, без транзитного соглашения Европа может «понести значительный экономический ущерб в ближайшем будущем», а остановка поставок обойдется Словакии более чем в €220 млн ($231 млн) на закупку и транзит газа из других источников. В компании также полагают, что для Украины прекращение транзита грозит необратимым ущербом газовой инфраструктуре.

Как отметил неназванный представитель Евросоюза, комиссия не заинтересована в продолжении транзита.

16 декабря сообщалось, что Украина предупредила Словакию о прекращении транспортировки российского газа с 1 января 2025 года. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что его страна готова рассмотреть возможность транзита любого газа, кроме российского.

Ранее Украина не провела последний в 2024 году аукцион на транзит газа.

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