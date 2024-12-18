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Юрист назвал коммунальные платежи, оплата которых в России является добровольной

Юрист Бондарь рассказал, от каких коммунальных услуг можно отказаться

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Россияне могут отказаться от коммунальных платежей, которые относятся к дополнительным услугам. Об этом РИА Новости заявил общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что в их число входят радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья, диспетчеризация и другие не входящие в обязательный перечень опции.

Эксперт подчеркнул, что если дополнительные услуги не указаны в договоре с управляющей компанией, то оплачивать их не нужно. Необходимо понимать, что отказ от ненужных услуг оформляется с помощью письменного заявления, которое следует направить в управляющую компанию или поставщику конкретной услуги.

Бондарь напомнил, что базовые коммунальные услуги, такие как водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, содержание общего имущества дома, являются обязательными к оплате.

В то же время установка видеонаблюдения, консьерж-сервис или уборка снега должны предварительно утверждаться общим собранием жильцов многоквартирного дома.

11 декабря старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил, что тарифы ЖКХ в 2025 году в среднем по России вырастут на 11,9%.

Ранее стало известно, в каких городах подешевела коммуналка.

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