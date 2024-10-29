Стало известно, в каких городах подешевела коммуналка

Средний чек россиян за коммунальные услуги в июле — сентябре составил 4 052 рубля (-236 рублей по сравнению с апрелем — июнем). Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

«Уменьшение среднего чека за ЖКУ можно связать с традиционным сезонным фактором. Третий квартал — это теплое время года, когда отопительный сезон поставлен на паузу. К тому же на этот период выпадает и активный дачный сезон, когда многие россияне переезжают за город, а значит сокращают привычное потребление воды и электроэнергии», — объяснили аналитики банка.

Больше всего средний чек за коммуналку снизился в трех российских городах — Костроме (-747 рублей, до 1 450 рублей в третьем квартале), Набережных Челнах (-1390 рублей, до 3 545 рублей) и Нижнем Новгороде (-861 рубль, до 2 287 рублей в июле — сентябре). Аналитики банка пояснили, что во многих российских регионах каждая коммунальная услуга часто оплачивается по отдельной квитанции от поставщика, а не в рамках единого платежного документа. То есть наблюдается тренд на рост платежей на небольшие суммы: отдельно за газ, свет, воду. Этот влияет на размер среднего чека, уточнили аналитики.

В топ-5 городов, где в третьем квартале было больше всего платежей за ЖКУ, вошли Москва, Саратов, Казань, Санкт-Петербург, Набережные Челны. Средний чек платежа за ЖКУ в Москве в третьем квартале 2024 года составил 4 475 рублей, а в Санкт-Петербурге – 4 273 рубля.

Средний «мужской» чек (4 062 рубля) за ЖКУ практически не отличается от «женского» (4 042 рубля).

Исследование было проведено в октябре.

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