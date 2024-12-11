Россиянам напомнили о росте тарифов ЖКХ в 2025 году

Тарифы ЖКХ в 2025 году в среднем по России вырастут на 11,9%, заявил «Газете.Ru» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Традиционно с 1 июля 2025 года россиян ждет рост цен на коммунальные услуги. Это происходит ежегодно. В среднем по России повышение произойдет на 11,9%», — отметил юрист.

По его словам, правительство уже утвердило индексы изменения платы. В каждом регионе предельные значения будут разные. Это зависит от многих факторов: экономического положения региона, количества потребителей, объема поставляемых коммунальных услуг и т.д. Среди регионов, в которых тарифы могут вырасти сильнее всего (от 19% до 21%) — Пермский край, Архангельская и Кемеровская области, а меньше всего коммуналка подорожает (от 8% до 9%) в Ханты-Мансийском автономном округе, на Алтае и в Амурской области.

Несмотря на то, что для каждого региона установлены максимальные значения индексации, цены могут измениться не так сильно, уверен Гусятников. Он пояснил, что местные власти могут самостоятельно установить величину индексации, но не выше той, что обозначена правительством. Это сделано для того, чтобы рост цен не произошел резко, отметил юрист. Например, для Москвы установлено максимальное значение 15%, но местные власти могут его уменьшить до 12%. Каким в действительности будет рост тарифов, станет известно только ближе к лету 2025 года.

Гусятников добавил, что плата за различные коммунальные услуги может измениться неравномерно. Это зависит от того, как поставщики коммунальных услуг смогут обосновать тарифы. Например, при индексе в 10%, рост цен на электричество может составить 20%, на воду — 7%, а на тепло — 3%, уточнил эксперт. Совокупный рост при этом будет те же 10%.

Гусятников посоветовал установить индивидуальные приборы учета, чтобы сэкономить на коммунальных платежах. Как показывает практика, расход ресурсов по ним ниже, чем социальные нормы потребления. Также юрист призвал научиться экономить свет, воду, газ и т.д. Для этого существуют энергосберегающие лампочки, аэраторы, умные радиаторы, которые работают в заданном температурном режиме, уточнил эксперт.

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