ЦБ перечислил меры стимулирования, чтобы сотрудники фирм не увольнялись

Работодатели в России на фоне дефицита кадров для привлечения и удержания сотрудников активно применяют дополнительные меры стимулирования, сообщили в новом докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», который оказался в распоряжении интернет-издания РБК.

Уточняется, что ради удержания сотрудников компании, в том числе индексируют зарплаты, оплачивают проценты по ипотеке, предоставляют возможность выкупить жилье по льготной цене, предлагают расширенный социальный пакет и абонементы в фитнес-залы, компенсируют оплату детского отдыха и билетов на мероприятия.

Одновременно, сказано в докладе регулятора, многие предприятия сообщили об увеличении интенсивности использования труда. Для выполнения растущего объема заказов отдельные компании были вынуждены переходить на шестидневную рабочую неделю и привлекать студентов на неполный рабочий день.

На прошлой неделе зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что для преодоления дефицита кадров на российском рынке труда необходимы высокие зарплаты и трудовая мобильность.

Ранее стало известно, что рост цен в России стал рекордным за 22 года.