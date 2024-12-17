Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы причины не менять место работы

UTEAM: россияне готовы задержаться на одном месте из-за индексации зарплаты

close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

61% опрошенных россиян готовы остаться на нынешнем месте работы и не уходить в другую компанию ради сохранения баланса между трудовыми задачами и личной жизнью и надежды на повышение зарплаты. Такая информация содержится в исследовании кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, результаты которого есть в распоряжении Lenta.ru.

57% респондентов назвали в качестве причины задержаться на одном рабочем месте индексацию зарплаты. Также в число самых популярных причин входят хороший руководитель (55%), комфортная атмосфера в коллективе и здоровый климат в команде (50%), а также гибкий рабочий график (48%).

По словам директора по развитию CRM-системы Talantix Марины Хадиной, на фоне рекордно низкой безработицы и нехватки рабочих рук многие работодатели начали уделять пристальное внимание удержанию сотрудников.

На прошлой неделе в Банке России рассказали, что работодатели на фоне дефицита кадров для привлечения и удержания сотрудников активно применяют дополнительные меры стимулирования.

Ранее психолог объяснила, кому грозит сезонный аффективный невроз зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами