Названы причины не менять место работы

61% опрошенных россиян готовы остаться на нынешнем месте работы и не уходить в другую компанию ради сохранения баланса между трудовыми задачами и личной жизнью и надежды на повышение зарплаты. Такая информация содержится в исследовании кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, результаты которого есть в распоряжении Lenta.ru.

57% респондентов назвали в качестве причины задержаться на одном рабочем месте индексацию зарплаты. Также в число самых популярных причин входят хороший руководитель (55%), комфортная атмосфера в коллективе и здоровый климат в команде (50%), а также гибкий рабочий график (48%).

По словам директора по развитию CRM-системы Talantix Марины Хадиной, на фоне рекордно низкой безработицы и нехватки рабочих рук многие работодатели начали уделять пристальное внимание удержанию сотрудников.

На прошлой неделе в Банке России рассказали, что работодатели на фоне дефицита кадров для привлечения и удержания сотрудников активно применяют дополнительные меры стимулирования.

Ранее психолог объяснила, кому грозит сезонный аффективный невроз зимой.