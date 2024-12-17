Стало известно, когда обновятся данные о стаже работы на Госуслугах

Данные о накопленном страховом стаже и количестве заработанных пенсионных баллов за 2024 год обновятся на Госуслугах после 1 марта 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Все работники, работающие официально, имеют индивидуальные лицевые счета в Социальном фонде, и вся информация о суммах перечислений [страховых взносов от работодателя] и накопленных суммах хранится там. Сведения о всех заработках, доходах и суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование актуализируются на лицевых счетах граждан ежеквартально после предоставления ежеквартального отчета по страховым взносам и не позднее 30 числа, следующего за истечением квартала. А вот данные о стаже актуализируются на лицевом счете работника после того, как работодатель предоставит отчетность в период до 1 марта следующего года. Следовательно, чтобы проверить данные о трудовом стаже и количестве пенсионных баллов, например, за 2024 год, стоит это сделать после 1 марта 2025 года», — пояснила Иванова-Швец.

Количество лет страхового стажа и заработанные пенсионные баллы влияют на размер будущей пенсии — чем больше баллов, тем выше сумма выплат. В 2025 году на пенсию смогут выйти женщины 58 лет и мужчины 63 лет, в 2026 году — 59 лет и 64 лет соответственно. С 2028 года на пенсию могут выйти женщины в 60 лет и мужчины в 65 лет. Для получения пенсии им нужно накопить минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Согласно статистике Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в 2024 году достигает 19,2 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

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