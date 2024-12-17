В Госдуме обсудят законопроект о наказании за интернет-рекламу казино

В Государственную думу внесли проект закона о наказании за рекламу нелегальных онлайн-казино. Законопроект опубликован в думской электронной базе.

«Данным законопроектом предлагается введение уголовной ответственности за рекламу незаконных игорных заведений в сети интернет путем введения новой статьи УК РФ (171.2.1). Это позволит устранить пробел в законодательстве, и создать реальный сдерживающий фактор от осуществления подобной деструктивной рекламы», — указано в преамбуле законопроекта.

За незаконную рекламу или распространение информации о запрещенных игорных заведениях и организаторах азартных игр предлагается ввести штрафы от 100 до 300 тыс. рублей, либо лишение дохода на срок до двух лет, принудительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Недавно в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино.

Ранее липецкий подросток проиграл в онлайн-казино на деньги, украденные с работы его бабушки.