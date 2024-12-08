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Липецкий подросток играл в онлайн-казино на деньги, украденные с работы его бабушки

В Липецке подросток играл в онлайн-казино на украденные деньги

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Pexels

В Лебедянском районе Липецкой области подростка задержали за хищение денег со счета организации, в которой работала его бабушка. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным следствия, в октябре несовершеннолетний воспользовался телефоном своей бабушки и получил доступ к банковскому счету организации, в которой женщина работала бухгалтером. Подросток за две недели перевел себе на карту более 165 тысяч рублей.

Украденными деньгами он пополнял счет в онлайн-казино и виртуальный счет, оформленный им на имя бабушки. Оставшиеся средства он потратил на еду и дорогие покупки. Когда о пропаже денег со счета стало известно, руководство организации обратилось в правоохранительные органы, подозреваемого в хищении удалось задержать.

В отношении юноши было возбуждено уголовное дело о краже, семья мальчика в полном объеме возместила причиненный ущерб.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее в Подмосковье 14-летний подросток украл у отца сейф со сбережениями и угнал его иномарку.

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