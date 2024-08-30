В России планируют ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

В осеннюю сессию в Государственную думу РФ будет представлен пакет законопроектов, направленных на ужесточение наказаний за рекламу онлайн-казино. В рамках предложений предусмотрены штрафы до 6 миллионов рублей и возможность блокировки аккаунтов в социальных сетях при повторных правонарушениях, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«Наша первая инициатива заключается в усилении ответственности за рекламу онлайн-казино. Мы считаем, что такая реклама фактически способствует организации этих заведений. Поэтому за ее размещение должны быть предусмотрены штрафы. В настоящее время мы обсуждаем размеры штрафов: до 200 тысяч рублей для физических лиц, до 600 тысяч для должностных и до 6 миллионов для юридически», — отметил Метелев.

Он добавил, что в случае повторного нарушения законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями блокировать аккаунты нарушителей.

Сейчас в России реклама онлайн-казино не ограничена. Более того, в ней часто обещают выигрыши и вводят людей в заблуждение, гарантируя успех, указал депутат.

Поэтому необходимо законодательно запретить формирование у граждан ложного ощущения легкости выигрыша, заключил Метелев.

В июле депутаты Госдумы во II и III чтениях приняли законопроект, позволяющий кабинету министров менять границы игорной зоны в Крыму. На момент первого чтения документа он предусматривал только наделение властей Севастополя полномочиями по контролю за распространением наружной рекламы в городе. Ко второму чтению в проекте появилась норма об изменении границы крымской игорной зоны по решению правительства РФ.

Положение предусматривает определение границ зоны в пределах участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялты. При этом организаторам игр не будут в этом случае компенсировать реальный ущерб в случае его причинения.

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