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Компания «Ебидоеби» сменила фирменное название юрлица

Сеть доставки суши «Ебидоеби» сменила фирменное название юрлица

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Shutterstock

Сеть доставки суши и роллов «Ебидоеби» решила сменить название юрлица после судебных разбирательств. Об этом сообщается на сайте управления службы судебных приставов Мордовии.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края постановил, что название компании противоречит принципам морали и гуманности, однако предприниматели оспаривали это решение, пытаясь сохранить созвучное наименование. Их иски неоднократно отклонялись.

Как отмечает агентство ТАСС, в компании заявляли, что решение суда касается именно фирменного наименования, то есть названия юридического лица, а не самой сети. Позднее в ситуацию вмешались судебные приставы Мордовии, поскольку компания перенесла свой офис в Саранск. Там с представителями «Ебидоеби» проводились разъяснительные беседы, предупреждающие о последствиях неисполнения закона.

«Громкое дело о компании по доставке суши, чье название вызвало массовые жалобы россиян, завершилось исполнением судебного решения. В итоге владельцы бизнеса согласились на смену имени, что позволило наконец закрыть это резонансное дело», — сказано в сообщении.

В августе рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) подала в суд на сеть суши-ресторанов «Ебидоеби». Причиной иска послужил ролик компании, в котором присутствует мотив хита артистки «За деньги — да». В видео также играет актриса, образ которой схож с самой певицей. Зотеева потребовала удалить публикацию, выплатить ей 3 млн рублей в качестве компенсации за незаконное использование песни, а также 150 тысяч рублей за юристов и 97,4 тысячи на расходы.

Ранее в Перми суд возбудил дело из-за непристойной рекламы кафе.

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