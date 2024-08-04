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Инстасамка подала в суд на сеть суши-ресторанов

Mash: певица Инстасамка потребовала с «Ебидоеби» около 3,2 млн рублей

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) подала в суд на сеть суши-ресторанов «Ебидоеби». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной иска послужил ролик «Ебидоеби» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором присутствует мотив хита Инстасамки «За деньги — да». В видео также играет актриса, образ которой схож с самой певицей. Зотеева потребовала удалить публикацию, выплатить ей 3 миллиона рублей в качестве компенсации за незаконное использование песни, а также 150 тысяч рублей за юристов и 97,4 тысячи на расходы. Всего в сумме выходит 3 млн 247 тысяч рублей.

По словам представителей «Ебидоеби», компания вела переговоры с Инстасамкой на взаимное сотрудничество, однако ей отказали. Сеть решила снять ролик сама. Представители заявляют, что видео является пародией и опубликовано в запрещенной соцсети, поэтому, по их мнению, это нельзя расценивать как рекламу.

12 июня стало известно, что Зотеева выиграла суд против Ярушина по делу за авторские права. По данным издания, суд обязал актера удалить кавер, а также выплатить компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги — да» в размере 2 миллионов рублей.

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