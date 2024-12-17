Британия расширила санкции против российских судов

Британские власти расширили санкции против российских судов, связанных с транспортировкой нефти и других энергоносителей. В обновленный санкционный список, размещенный на сайте правительства Великобритании, вошли 20 кораблей и две компании.

В перечень попали суда Pontus, Garasan, Facca, Sagitta, Junia, Mianzimu, Bull, Marathon, Fast Kathy, Moti, Asher, Lang Ya, Laconia, Nurkez, Sagar Violet, Mu Dan, Ocean Faye, Swiftsea Rider, Minerva M и Andaman Skies.

Кроме того, санкции наложили на компании из ОАЭ 2Rivers PTE и 2Rivers DMCC, которые специализируются на торговле энергоносителями.

16 декабря новый пакет антироссийских санкций одобрил Евросоюз. В список включили 54 физических лица и 30 организаций. В перечне оказались российские военные, артисты и бизнесмены, а также высокопоставленные военнослужащие из Северной Кореи и несколько иностранных компаний. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов.