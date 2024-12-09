Средняя стоимость аренды квартир в России снижается

С наступлением низкого сезона цены на долгосрочную аренду квартир в России начали стабильно снижаться. За последний месяц на крупнейших региональных рынках они уменьшились на 2–3%, что связано с ограниченной активностью арендаторов и увеличением предложения, в том числе от инвесторов, пишет «Коммерсантъ».

Ожидается, что снижение цен продолжится в декабре и январе, а в феврале произойдет рост.

В начале декабря средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших рынках составила 32,3 тыс. руб. в месяц, а двухкомнатных — 46,1 тыс. руб. По данным «ЦИАН.Аналитики», относительно ноября значения сократились на 2 и 3% соответственно.

Известно, что в декабре средняя цена однокомнатных квартир в городах-миллионниках составила 32,2 тыс. руб., что на 1,1% меньше, чем в ноябре. В «Авито Недвижимости» медианная стоимость аренды жилья в России составляет 33 тыс. руб. в месяц, что на 6% ниже, чем 30 дней назад.

Наибольшее падение цен наблюдается в Перми, где однокомнатные квартиры подешевели на 8,2%. В Воронеже снижение составило 6,3%, а в Санкт-Петербурге — 5,3%. В Москве сезон аренды закончился, однако собственники пока не готовы массово снижать цены, ожидая повышения активности арендаторов.

3 декабря стало известно, что Косино-Ухтомский район (восток) стал лидером среди районов Старой Москвы с наиболее низкой средней ценой аренды всех типов квартир. Снять жилье в декабре там можно в среднем за 58,1 тыс. рублей.

Ранее эксперты сравнили удобство жизни в Москве и еще девяти мегаполисах мира.