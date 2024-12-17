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В некоторых банках собеседования о приеме на работу начал проводить бот

В Китае банки начали использовать ИИ для собеседования на работу

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Global Look Press

Крупные китайские банки стали использовать искусственный интеллект для проведения собеседования о приеме на работу, пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

Уточняется, что боты могут провести до 250 собеседований в сутки. Такой системой виртуального интервьюирования пользуются крупные кредитные организации в стране, такие как Банк Китая (старейший из существующих), Промышленно-коммерческий банк КНР, а также ряд местных организаций.

Для прохождения собеседования соискателю необходимо загрузить приложение и в назначенное время выйти на связь. Беседа с ботом проводится после письменного выполнения экзамена и до встречи с представителем компании.

В первой половине декабря компания Mango Office представила результаты своего исследования, согласно которым более 90% сотрудников российских компаний считают ключевой роль рекрутеров в найме новых работников. По их мнению, специалисты по подбору персонала могут повысить привлекательность вакансии и повлиять на соискателя, усилив его желание принять предложение о работе.

Ранее россиянам объяснили, почему рискованно менять работу в декабре.

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