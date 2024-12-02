Стало известно, как сотрудники российских компаний относятся к рекрутерам

Более 90% сотрудников российских компаний считают ключевой роль рекрутеров в найме новых работников. По их мнению, специалисты по подбору персонала могут повысить привлекательность вакансии и повлиять на соискателя, усилив его желание принять предложение о работе. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании Mango Office, в котором приняли участие более 1,5 тыс. россиян со всех федеральных округов страны.

Среди самых важных требований к рекрутерам россияне назвали умение рассказывать о реальной ситуации в компании (на это обратили внимание 36% участников опроса), говорить при этом только правду (23%) и не общаться как роботы (17%).

В крупных компаниях, по мнению респондентов, должны следить за специалистами по подбору персонала. В том числе опрошенные считают важным отслеживать их некомпетентность, хамство, ложь, бездушность в общении, неумение проводить собеседования и медленную обратную связь соискателю после них. С такими минусами сегодня можно справиться с помощью специальных сервисов по обучению рекрутеров и контролю их работы, считает директор по продажам Mango Office Александр Шикинов.

«Они помогают руководителям контролировать не только что говорит рекрутер, но и как он это говорит. И самое главное — отслеживать реакцию соискателя», — заключил он.

До этого исследователи выяснили, что большинство российских соискателей рассчитывают получить обратную связь от работодателя в течение недели после отклика на вакансию. Причем во время бездействия со стороны рекрутеров 78% кандидатов продолжают поиск других вакансий, а 17% сами обращаются за новостями.

Ранее эксперт объяснила, почему рекрутер может долго не перезванивать соискателю.