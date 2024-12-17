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Экономист: новогодние расходы россиян подстегивают рост инфляции

Экономист Марков: инфляция растет в том числе из-за новогодних расходов россиян

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Depositphotos

В России продолжает разгоняться инфляция, из-за чего Центробанк повышает ключевую ставку. Однако пока, несмотря на усилия регулятора, ситуация не улучшается, а новогодние расходы жителей только подстегивают ее, объяснил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова, кандидат экономических наук Максим Марков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По итогам ноября инфляция составила 8,9%, а сегодня ее уровень уже превышает этот показатель, отметил экономист.

«Но тут сходятся несколько факторов. Это, с одной стороны, инфляционные ожидания растут, с другой стороны, инфляция еще подстегивается предновогодними расходами россиян», — объяснил он, подчеркнув, что на это влияют как экономические, так и политические события.

Центробанк сегодня работает над решением одной главной задачи, ориентируясь на целевой показатель инфляции в 4%. Этого регулятор старается добиться с помощью ключевой ставки, на которую ориентируются банки, заключил Марков.

Напомним, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал высокую инфляцию новой реальностью для российской экономики и граждан, призвав жителей не ожидать существенного снижения цен в 2025 году. ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 8–8,5% в 2024 году и 4,5–5% в 2025 году, однако эксперт заявил, что эти прогнозы слишком оптимистичны.

На этом фоне специалисты считают, что на заседании 20 декабря ЦБ может принять решение о повышении ключевой ставки до 25% годовых.

Ранее выяснилось, что рост цен в России стал рекордным за 22 года.

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