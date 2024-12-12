Рост цен в России стал рекордным за 22 года

Данные Росстата за ноябрь свидетельствуют о росте инфляции на 1,43%, что выше прогнозов аналитиков. Это рекордный показатель для последнего месяца осени с 2002 года, сообщает газета «Ведомости».

В октябре рост цен составил 0,75%, то есть ноябрьский показатель оказался почти в два раза выше. При этом в декабре инфляция продолжила ускоряться. Только за неделю с 3 по 9 декабря она достигла 0,48%, почти повторив значение предыдущей недели (0,5%).

В ноябре продукты питания подорожали на 2,33%, а скорректированный на сезонность рост составил 1,86%. Наибольший скачок цен показали огурцы (+42,6%), помидоры (+22,8%), лук (+19%), картофель (+17,6%), капуста (+16,1%) и свекла (+10,4%).

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,51%, а услуги подорожали на 1,31%. В последнем сегменте значительно увеличилась стоимость сотовой связи (+15,5%) и железнодорожных билетов на плацкартные места (на 13,7% в обычных поездах и на 15,1% в фирменных).

Аналитики считают, что инфляция в ноябре превысит октябрьский прогноз Центробанка, который оценивал ее на уровне 8–8,5%, и может достигнуть 9,2%.

Сенатор Ольга Епифанова до этого заявила «Газете.Ru», что Банк России на заседании 20 декабря может оставить ключевую ставку на уровне 21% или же, по оценкам экспертов, повысить ее до 22–26%.

Ранее сообщалось, что аналитики повысили прогноз по ставке и инфляции на 2025 год.