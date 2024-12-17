Российский аналог «Википедии» разорился и получил миллиард от властей

Правительство России выделило из резервного фонда 1 млрд рублей АНО «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия» (БРЭ), управляющей одноименным образовательным порталом, пишет журнал Forbes со ссылкой на повестку к заседанию президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

В первой половине октября агентство РИА Новости со ссылкой на источник в организации написало, что правительство решило ликвидировать портал БРЭ. Причины тогда не назвали. Источник агентства отмечал, что сотрудникам выплатят долги, которые составляют около 1,64 млрд руб.

Российский проект позиционировал себя как аналог «Википедии». Сотрудники компании с декабря 2022 года жаловались на трудности с выплатой зарплат. В октябре они даже выходили на пикеты с требованиями отдать заработанное. В том же месяце стало известно, что все наработки портала передадут «Рувики» — еще одному конкуренту «Википедии».

В Минцифры подтвердили передачу денег организации. Представитель ведомства сообщил, что к настоящему времени сотрудники получили большую часть заработной платы за весь период.

Еще в начале декабря сотрудники БРЭ жаловались на задержку заработной платы.

Ранее стало известно, что помощницу Никиты Михалкова обманули лжесотрудники «Википедии».