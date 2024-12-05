Сотрудники Большой российской энциклопедии пожаловались на задержку зарплаты

Сотрудники Большой российской энциклопедии (БРЭ) вновь пожаловались на задержку заработной платы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, сотрудники энциклопедии жалуются на проблемы с выплатой зарплаты с весны. Они даже выходили на пикеты.

В октябре правительство РФ решило, что проект будет ликвидирован, сотрудникам выплатят долги, а материалы «Большой российской энциклопедии» передадут энциклопедии «Рувики».

Одна из сотрудниц рассказала Telegram-каналу, что зарплату сотрудникам выплатили за 10 месяцев, но не в полном объеме.

«Теперь руководство задерживает зарплату за ноябрь и не выплачивает компенсацию. По словам женщины, сотрудникам также официально не сообщили о ликвидации организации. Срок действия их договоров истекает 31 декабря», — говорится в сообщении.

Собеседница Telegram-канала добавила, что руководство оказывает психологическое давление на некоторых сотрудников.

До этого ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минцифры, сообщал, что сотрудникам «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) выплатят долги по зарплате из средств резервного фонда правительства России.

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