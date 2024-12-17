Меркель выступила против закрытия границ для борьбы с мигрантами

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая этот пост с 2005 по 2021 год, высказала мнение, что закрытие внутренних границ Европы не является решением проблемы нелегальной миграции. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы сможем бороться с нелегальной миграцией только в том случае, если будем работать сообща со странами происхождения [мигрантов] или транзита», — заявила Меркель на мероприятии в Кёльне.

До этого в Белоруссии сообщили, что Еврокомиссия приблизилась к принятию решения, которое позволит пограничникам Польши и стран Прибалтики открывать огонь по нелегальным мигрантам, пересекающим границы Европейского союза (ЕС) с Россией и Белоруссией.

В диппредставительстве отметили, что последнее решение ЕК по вопросам миграции, в частности, разрешает «в исключительных случаях» применять к мигрантам на границе с РФ и Белоруссией «меры, нарушающие права человека».

Ранее польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии.