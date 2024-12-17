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Банк России может ввести тестирование для ипотечных заемщиков

ЦБ готов рассмотреть тест на финграмотность для желающих взять ипотеку

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Максим Блинов/РИА Новости

Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет финансовой грамотности для тех, кто хочет взять ипотеку. Такая информация содержится в ответе регулятора на письмо замруководителя думской фракции «Новые люди» Александра Демина, пишет агентство РИА Новости.

Он направлял обращение на имя председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной с предложением ввести обязательный тест на финансовую грамотность для людей, впервые оформляющих кредит, и высокорискованных заемщиков.

В ответе на обращение в Банке России подчеркнули, что тема осознанного отношения к получению денег в кредит и обслуживанию долга присутствует во всех проектах и программах по финансовой грамотности регулятора.

Во вторник финансовый маркетплейс «Выберу.ру» представил результаты исследования, согласно которым большинство опрошенных россиян — 68% — приняли решение отложить покупку квартиры в 2024 году до момента снижения ставок по ипотеке.

Ранее россияне назвали самые разочаровывающие события 2024 года.

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