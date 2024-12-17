Россияне назвали самые разочаровывающие события 2024 года

Каждый год неизбежно приносит как счастливые моменты, так и причины для рефлексии. Среди них – и неоправданные личные ожидания, и заметные разочаровывающие явления экономики, политики и социальной сферы. Какие из них оказались самыми чувствительными для россиян, выяснили аналитики агентства Pro-Vision Communications.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Главным разочарованием года россияне назвали резкий рост цен на товары и услуги: он расстраивает 77,6% респондентов. Похожую, но более растянутую во времени инфляцию указали в качестве повода для расстройства почти половина участников исследования (48,3%). А вот на третье место попали проблемы с YouTube: так называемое «замедление» стало болезненным для 41% респондентов.

К числу финансовых и околофинансовых «провалов» 2024 года также относят рост стоимости валюты (26,3%), повышение стоимости аренды жилья (17,1%) и отмену льготной ипотеки (10,2%). Впрочем, тревожат россиян не только деньги: каждый десятый участник исследования невзлюбил уходящий год из-за возросшего объема кибермошенничества и скандалов с квадроберами.

Расстроены респонденты и тем, что двенадцати месяцев не хватило, чтобы реализовать все намеченные личные планы. Большинство из них вновь оказались связаны с финансами. Так, 43,4% огорчены не изменившимися доходами, а 37,1% – тем, что не смогли накопить планируемую сумму. Четверть участников опроса сожалеют, что мало путешествовали в 2024 году, а почти каждый пятый – что не купил квартиру или авто.

Среди огорчений, не связанных с финансами, в Год семьи лидируют проблемы в семейной жизни. Почти 15% респондентов сожалеют о своем одиночестве. А каждый десятый житель страны – о том, что в уходящем году не познал радости материнства или отцовства.

Нашлись среди ответов и уникальные варианты. Так, менее 1% жалеют, что не бросили пить, не встретили свою любовь, не занялись спортом и не похудели. И совсем небольшое число респондентов признались, что совсем ничего не планировали и не загадывали на этот год – а потому, вероятно, в нем не разочаровались.

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