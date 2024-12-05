В России подешевела аренда квартир

Медианная цена аренды квартир всех типов в России по итогам ноября составила 38 тыс. рублей (-3% или 1 тыс. рублей к октябрю). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Наиболее бюджетные варианты съемного жилья оказались в Воронеже (25 тыс. рублей), Уфе и Красноярске (по 26 тыс. рублей). Максимальные цены на аренду были зафиксированы в Москве (97 тыс. рублей в среднем), Санкт-Петербурге и Казани (по 49 тыс. рублей).

Во всех городах отмечается рост предложения съемного жилья, что способствовало снижению цен на аренду. В среднем по миллионникам экспозиция арендной недвижимости увеличилась на 15,3% относительно октября. Больше всего число сдаваемых лотов за месяц выросло в Ростове-на-Дону (+37,7%), Воронеже (+31,7%), Челябинске (+27,4%), Красноярске (+26,2%) и Краснодаре (+25,5%). В Москве предложение выросло на 19,3%, в Санкт-Петербурге – на 10,8%. Увеличение экспозиции связано не только с переходом «вчерашних» новостроек, купленных во время ипотечного бума по низким ставкам по кредитам, в сегмент аренды, но и переориентацией части собственников с продажи вторичной квартиры на ее сдачу.

«Пока ипотечные платежи по текущим ставкам значительно превышают стоимость аренды. Даже в условиях возросшей стоимости съемного жилья, долгосрочная аренда для многих остается наиболее комфортной альтернативой с точки зрения финансового вопроса. Собственники понимают это, и те, кому продать объект на рынке «вторички» в короткие сроки не удается, а делать значительный дисконт они не готовы, начинают сдавать жилье на долгосрочный период, чтобы недвижимость не простаивала, а приносила стабильный пассивный доход», – сказал руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее были названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир.