Продажи алкоголя в России достигли максимума с 2017 года

Объем розничной продажи алкоголя в России за 11 месяцев 2024 года составил 201,7 млн декалитров (дал), что на 20% больше, чем за тот же период 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Объем алкогольной продукции указан в материалах без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Отмечается, что розничные продажи крепкого алкоголя в РФ за 11 месяцев также выросли. Так, за этот период продажи водки достигли 68,7 млн дал, что на 15% больше, чем в 2017 году. Продажи коньяка за семь лет также увеличились на 45%.

При этом за 11 месяцев 2024 года сильно сократились продажи слабоалкогольной продукции (минус 25,8%).

До этого Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28% с 1 января 2025 года. К примеру, цена самой дешевой водки со следующего года может вырасти с 299 рублей до 349 рублей за 0,5 литра. Коньяк подорожает с 556 рублей до 651 рубля. Повышение цен в ведомстве объяснили ростом инфляции, расходов на производство и логистику, а также повышением ставки акциза на алкоголь.

Ранее российским пивоварам предложили ввести минимальные цены.