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Путин рассказал о ситуации в экономике России

Путин: экономика жива не ставкой единой, но предложением на рынке товаров

Российская экономика жива «не ставкой единой», но предложением на рынке товаров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов, передает ТАСС.

По его словам, в 2025 году представители бизнеса хотели бы добиться сбалансированного экономического роста. Российский лидер отметил, что одной из задач является развитие экономики предложения, которое обеспечит работу и достижение необходимых параметров, в том числе макроэкономических.

До этого председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной обращение, в котором предложил внести корректировки в кредитно-денежную политику регулятора. В своем обращении Миронов отметил, что экономика является ключевым фактором победы в военно-политическом противостоянии с Западом.

Парламентарий предложил ввести специальные кредиты для обеспечения контроля и прозрачности движения инвестиционных средств. По его словам, займы могут предоставляться под 3–5% годовых.

Ранее экономист оценил вероятность мирового финансового кризиса.

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