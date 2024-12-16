Экономист оценил вероятность мирового финансового кризиса

Мировой финансовый кризис в 2025-2027 годах произойдет с вероятностью 40%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Вероятность рискового сценария ЦБ (в нем говорится о мировом финансовом кризисе. — «Газета.Ru») оцениваю в 40%. Непосредственно на факторы, заложенные в рисковый сценарий, влиять сложно, так как они лежат в русле недальновидных действий недружественных стран, которые уже не могут исключительно влиять на нашу экономику, а, соответственно, в конечном счете могут спровоцировать мировой финансовый кризис: бумеранг всегда возвращается, об этом им нужно помнить», — сказал экономист.

Поэтому Балынин призвал активизировать работу по стимулированию отечественного производства и расширению рынков сбыта российской продукции в дружественных странах. Чем выше объем производства отечественных товаров, а также чем больше у России будет торговых отношений с дружественными странами, тем ниже вероятность негативных последствий от реализации рискового сценария, подчеркнул экономист. Он добавил, что с пониманием Западом незначительности воздействия на российскую экономику предполагаемых санкций, вероятность их введения также снижается.

В рисковом сценарии, представленном ЦБ в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов», прогнозируется значительное ухудшение внешних условий, включая мировой финансовый кризис, сопоставимый с событиями 2007–2008 годов. Это приведет к рецессии в крупнейших экономиках, снижению мирового спроса и существенному падению цен на нефть.

В таких условиях инфляция в России может вырасти до 13–15% в 2025 году. Для предотвращения раскручивания инфляционной спирали Банк России будет вынужден существенно ужесточить денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 22–25% годовых. Инфляция приблизится к целевому уровню в 4% только к концу прогнозного периода.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин предсказал повышение ключевой ставки до 22% 20 декабря.